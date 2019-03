Auch mehr als ein Jahr nach ihrem Start nerven groteske bürokratische Finanzregeln Banken und Anleger. Oft trifft es solide Papiere statt windiger Investments wie Beispiele zeigen.

Selten sind sich Großbanken, Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken so einig wie bei der Verdammung der Regeln zum Anlegerschutz, die seit Anfang Januar 2018 in der Europäischen Union gelten. Laut Andreas Krautscheid, Chef des Bankenverbandes, ist die Wertpapierrichtlinie MiFID II "ein Ärgernis für die Kunden, ein Alptraum die Kreditinstitute und Berater und erweist dem Anlegerschutz und der Wertpapierkultur in Deutschland einen Bärendienst." Das geht aus einer von Banken und Sparkassen beauftragten Umfrage bei rund 3000 Kunden von 153 Banken hervor, die heute in Frankfurt vorgestellt wurde.

So weit, so desaströs. Oder handelt es sich dabei nur um den leicht durchschaubaren Aufschrei einer Branche, die ihren Kopf aus der Regulierungsschlinge ziehen will, obwohl sie mit zahllosen Beratungsskandalen selbst zur drastischen Verschärfung des Anlegerschutzes beigetragen hat? Sicher steckt auch eine Portion Lobbyismus hinter der Kritik an den komplexen EU-Vorschriften nach MiFID II, MiFIR und PRIIP, bei denen der Anlegerschutz nur ein Baustein von vielen ist.

Doch immerhin spiegelt die Bankenstudie auch die Erfahrungen der Kunden wieder. Und die Umfrageergebnisse decken sich zum Teil mit dem, was auch WirtschaftsWoche-Leser immer wieder über ihre Negativerlebnisse mit dem neuen Anlegerschutz berichten. Es ist daher nachvollziehbar, ...

