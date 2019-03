Wirecard: Offenbar auch Ermittlungen in Indien >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Nebenwerte-Blick: RHI macht fast 6 ... » wikifolio whispers p.m. zu Aurora ... Wirecard: Offenbar auch Ermittlungen in Indien | Aktien News | boerse.ARD.de Laut Gerichtsdokumenten in Singapur, die diese Woche öffentlich wurden, und über die das Handelsblatt berichtet, haben die Behörden des südostasiatischen Stadtstaates auch die indische Tochtergesellschaft von Wirecard ins Visier genommen. Ermittelt werde gegen Wirecard-Mitarbeiter und mehrere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...