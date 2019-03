Am ersten "Hexensabbat" des Jahres legen die Deutsche Börse und die Porsche AG ihre Zahlen vor. Der Dax notiert vorbörslich im Plus.

Während die andauernden Handelsgespräche zwischen den USA und China die amerikanische Börse auf der Stelle treten ließen, hat der asiatische Markt positiv reagiert. Der Dax notiert vorbörslich am heutigen Freitag ebenfalls leicht im Plus, so melden es außerbörsliche Handelsplattformen.

Für Anleger werden heute vor allem der Geschäftsbericht der deutschen Börse und die Zahlen der Porsche AG interessant. Spekulanten stellen sich auf den ersten "Hexensabbat" des Jahres ein, denn heute laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus, es ist der sogenannte große Verfallstag.

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Zur Zurückhaltung bei den Anlegern führten schwache Konjunkturdaten und die langwierigen Handelsgespräche zwischen China und den USA. So fiel die Zahl der verkauften Neubauten im Januar überraschend. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen dagegen stärker an als erwartet. Der Dow-Jones-Index blieb unverändert mit 25.710 Punkten. Der breiter gefasste S&P gab um knapp 0,1 Prozent auf 2809 Stellen nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2 Prozent auf 7631 Zähler.

2 - Handel in Asien

Hoffnungen auf eine Handelseinigung zwischen den USA und China haben am Freitag hingegen Asiens Aktienmärkte gestützt. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,5 Prozent fester. In Tokio legte der Leitindex Nikkei der 225 führenden japanischen Werte ein Prozent zu.

US-Präsident Donald Trump hatte in der Nacht auf Freitag Neuigkeiten zum Handelsstreit mit China angekündigt. Die Verhandlungen liefen gut: "Wir bekommen, was wir bekommen müssen, und ich denke wir bekommen es relativ schnell." Auch aus China kamen positive Signale: der stellvertretende Ministerpräsident Liu He habe mit US-Finanzminister Steven Mnuchin und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer telefoniert, berichtete die Nachrichtenagentur ...

