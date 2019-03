Tagesgewinner war am Donnerstag Phoenix Solar mit 39,00% auf 0,03 (247% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 55,56%) vor Wacker Neuson mit 12,61% auf 23,22 (532% Vol.; 1W 18,89%) und Snapchat mit 12,24% auf 11,28 (389% Vol.; 1W 18,86%). Die Tagesverlierer: Semtech Corporation mit -6,34% auf 51,98 (463% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,18%), Lanxess mit -2,99% auf 48,33 (175% Vol.; 1W 2,72%), TTM Technologies, Inc. mit -2,85% auf 11,91 (87% Vol.; 1W 5,40%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (59457,79 Mio.), HSBC Holdings (53529,22) und GlaxoSmithKline (34509,06). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Wacker Neuson (532%), Semtech Corporation (463%) und Snapchat (389%). Die beste Aktie in ...

