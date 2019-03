Update zur finalen Machbarkeitsstudie (DFS) für das Lithiumprojekt Wolfsberg European Lithium Limited (ASX:EUR) (FRA:PF8) (VSE:ELI) (NEX:EUR) freut sich, ein umfassendes Update zum Status seines im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindlichen Lithiumprojektes Wolfsberg bekannt zu geben. HIGHLIGHTS European Lithium nimmt am 1.000.000.000 €-Batterieproduktions-Förderprogramm des deutschen Wirtschaftsministeriums teil European Lithium steht in fortgeschrittenen Gesprächen über Abnahmevereinbarungen Dorfner Anzaplan stellt Testverarbeitungsanlage zeitnah fertig und beginnt in Kürze mit den metallurgischen Tests European Lithium startet Gespräche zur Projektfinanzierung mit mehreren europäischen Banken Lesen Sie hier die vollständige Pressemitteilung: ...

