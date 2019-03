Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Sanochemia -1,07% auf 1,85, davor 5 Tage im Plus (6,86% Zuwachs von 1,75 auf 1,87), Barrick Gold -1,8% auf 13,11, davor 5 Tage im Plus (7,66% Zuwachs von 12,4 auf 13,35), Francotyp-Postalia +2,13% auf 3,35, davor 5 Tage im Minus (-13,23% Verlust von 3,78 auf 3,28), Lenzing -3,29% auf 89,75, davor 4 Tage im Plus (6,48% Zuwachs von 87,15 auf 92,8), Österreichische Post -2,4% auf 36,6, davor 4 Tage im Plus (9,65% Zuwachs von 34,2 auf 37,5), EUR/USD Spot -0,21% auf 1,13, davor 4 Tage im Plus (1,25% Zuwachs von 1,12 auf 1,13), First Solar-0,49% auf 54,44, davor 4 Tage im Plus (8,64% Zuwachs von 50,36 auf 54,71), Nvidia -1,81% auf 165,56, davor 4 Tage im Plus (12,97% Zuwachs von 149,26 auf 168,62), Gilead Sciences -1,46% auf 64,79, davor 4 Tage im Plus ...

