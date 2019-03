Zürich (awp) - An der Schweizer Börse werden am Freitag wenig veränderte bis leicht höhere Kurse erwartet. Nach Ansicht von Händlern dürfte der grosse Eurex-Verfall die Kurse zunächst stützen. "Wie es dann in der kommenden Woche weitergeht, bleibt abzuwarten", sagte ein Händler. Am grossen Eurex-Verfall, dem Hexensabbat, ...

