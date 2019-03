Anknüpfen an die Vortagsgewinne konnten gestern die europäischen Börsen und nach zwischenzeitlichen Schwächen schlossen die wichtigen Indices mit klaren Aufschlägen. Die Ablehnung eines No-Deal-Brexit durch das britische Parlament sorgte weitgehend für Optimismus. Bei den Branchen waren die Konsumgüterhersteller mit einem Plus von 1,4% führend, schwächster Sektor waren die Rohstoffwerte mit einem Minus von 0,3%. Adidas konnte die Verluste des Vortages nach den negativ aufgenommenen Zahlen und Unternehmenszielen mit einem Plus von 3,3% mehr als wettmachen. Einen Zuwachs in gleichem Ausmaß erzielte EssilorLuxottica, nachdem es am Tag zuvor wegen Berichten über interne Streitigkeiten ebenfalls zu deutlichen Abgaben gekommen war. Der ...

