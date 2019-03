15.3.: Stefan Doboczky läutet die Opening Bell für Freitag. Der Lenzing-CEO nahm den Number One Award 2018 entgegen: Bestes Nachhaltigkeitsranking im ATXPrime (auf Basis der VÖNIX-Kritierien) https://boerse-social.com/numberone/2018 https://www.lenzing.com http://www.voenix.at/ http://weber.co.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 14.3.: Peter Kollmann läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der Verbund-CFO nahm den Number One Award für 2018 entgegen: Bester Performer, grösstes Plus beim Handelsvolumen https://boerse-social.com/numberone/2018 https://www.verbund.com http://weber.co.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 13.3.: Karin Steinbichler läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die langjährige ...

