Die MAX Automation SE (ISIN: DE000A2DA588) will in diesem Jahr keine Dividende an die Aktionäre ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Die Hauptversammlung findet am 17. Mai 2019 statt. Im letzten Jahr wurden 0,15 Euro je Aktie bezahlt. Der Konzernumsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche nahm im letzten Jahr um 10,6 Prozent auf 277,4 Mio. Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern ...

