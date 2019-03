Die Voltabox Aktie hatte sich zu Beginn des Jahres in einem Seitwärtstrend bewegt. Doch seit März hat ein Aufwärtstrend den Chart übernommen. Der Kurswert liegt aktuell bei knapp 15 € und ist von seinem zweitägigen Höhepunkt bei ca. 16 € etwas abgestürzt. Der RSI befindet sich noch bei 70 Punkten und somit in der überverkauften Zone. Der MACD zeigt noch ein Kaufsignal an. Die SMAs bewegten sich bisher alle drei nach unten, jedoch hat sich die 38-Tagelinie gekrümmt und begibt sich jetzt nach oben ... (Johannes Weber)

