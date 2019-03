Dedizierte Mikrocontroller (MCU) in x86-Prozessoren arbeiten unabhängig von den Prozessorkernen. Die Firmware in diesen MCUs ist dabei auf den jeweiligen Anwendungsfall des Prozessors ausgelegt. So sind beispielsweise für Mobil-Prozessoren die Features für Begrenzung von Taktrate und Stromaufnahme aggressiver ausgelegt, um die Akkulaufzeit zu verbessern. Desktop- und Serverprozessoren, die mit Netzstrom versorgt werden, sind jedoch tendenziell auf maximale Performance ausgerichtet und sparen nur dann Strom, wenn die Performance dadurch nur minimal beeinflusst wird.

Die Wattklasse definieren

Die maximale Leistungsaufnahme für einen Prozessor festzulegen, ist häufig der Ausgangspunkt bei der Definition von Prozessormodellen. Hersteller wählen unterschiedliche Leistungsbereiche, um unterschiedliche Anwendungsfälle mit unterschiedlichen Beschränkungen bei der Leistungsaufnahme abzudecken. Daraus ergibt sich dann auch weitestgehend die mögliche Performance beziehungsweise die Taktrate.

Aktuell werden x86-Prozessoren hauptsächlich über ihre Thermal Design Power (TDP) vermarktet, obwohl es sich um eine Spezifikation handelt, die sich auf die abzuführende Wärmemenge und damit die Kühllösung bezieht und nicht die maximale elektrische Leistung bezeichnet, die der Prozessor verbraucht. In der Realität kann die maximale elektrische Leistungsaufnahme je nach Produkt gleich oder sogar größer als die TDP sein. In diesem Kontext ist im Beitrag also immer die maximale elektrische Leistungsaufnahme eines Prozessors gemeint.

Betriebsabhängige Performance

Der Power-Management-Controller des Prozessors überwacht ständig die wichtigsten Parameter, um sicherzustellen, dass die Prozessorspezifikationen für die maximale Temperatur sowie Leistungs- und Stromaufnahme nicht überschritten werden. Wenn sich aufgrund von Änderungen im Betriebszustand einer dieser Parameter seinem Grenzwert nähert, drosselt der Controller die Performance des Prozessors entsprechend. Diese Drosselung erfolgt in der Regel durch eine Reduzierung der Taktraten der Recheneinheiten (CPU und/oder GPU) mit den größten Leistungsaufnahmen, weil das die größte Wirkung erzielt. Die Taktreduzierung ermöglicht oft auch eine Spannungsreduzierung, was zusätzlich Energie einspart. Eine Verringerung der Leistungsaufnahme reduziert die Temperatur und den Stromverbrauch, sodass der Prozessor innerhalb der Grenzwerte bleibt. Diese Anpassungen können jede Millisekunde erfolgen, um sehr schnell auf Veränderungen im Betriebsumfeld oder sogar in der Auslastung zu reagieren.

Früher konnten x86-Prozessoren nur zwischen diskreten Leistungszuständen wechseln - also zwischen spezifischen Kombinationen von Spannung und Frequenz, unter denen die Cores zuverlässig arbeiteten. Die Sprünge der Taktfrequenz betrugen jedoch mehrere Hundert Megahertz und es war sogar eine Unterbrechung der Berechnungen notwendig, um den Zustand zu wechseln. Neuere x86-Prozessoren ermöglichen hingegen viel feinere Frequenzänderungen. Dies sorgt für eine bessere Effizienz und - zumindest in den aktuellen AMD-Ryzen-Prozessoren - für eine ununterbrochene Rechenperformance.

Leistungshungrige Workloads

Da der Stromverbrauch aber je nach Workload variiert, ist auch klar, dass ein Core nicht immer seine maximale Taktrate erreichen kann. Was geschieht also, wenn ein sehr leistungshungriger Workload auf einem CPU-Core bei maximaler Taktrate läuft und der Core seine Leistungsgrenze überschreitet? Und was, wenn ein solcher Workload auf mehreren Cores ausgeführt wird, sodass das Limit noch weiter überschritten wird? Auch kann zeitgleich plötzlich auf der integrierten GPU ein Grafik-Workload auftreten. In diesen Fällen bleibt dem Power-Management-Controller wirklich nichts anderes übrig, als den Arbeitstakt zu senken, um die Leistungs- und Stromgrenzen einzuhalten.

Viele Systementwickler gehen allerdings fälschlicherweise davon aus, dass Prozessorhersteller ihre Produkte so konfigurieren, dass die Cores ihre ...

