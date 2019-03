Fünf Etikettenstränge laufen parallel auf der Omega SRI, einer Weiterverarbeitungsmaschine für Etiketten, die Ralf Wirtz, Vertriebsleiter von AB Graphic International, gerade für die Auslieferung an einen Kunden vorbereitet. Die Hauptaufgabe der Maschinen besteht darin, die ankommenden Stränge zu schneiden und auf einzelne Rollen umzuwickeln, denn in der Regel benötigen die weiterverarbeitenden Unternehmen Etiketten einbahnig.

Ausgelegt ist die Anlage für Bandbreiten von 430 mm. Standardmäßig decken die Maschinen von AB Graphic Breiten von 210 bis 1200 mm ab. Dabei ist die Abmessung der Etikettenrollen aber nur eine von vielen Optionen: "Je nach Kundenanforderung können wir die Basisfunktionalität des Umwickelns um diverse Funktionen erweitern", so Wirtz. Die Integration von Druckern, mit denen sich zum Beispiel fortlaufende Losnummern oder individuelle Angaben in vorgedruckte Etiketten einbringen lassen, ist dabei eine häufig genutzte Variante. Durch die Ergänzung der Anlagen um Bildverarbeitungsmodule der fleyeVision-Familie bietet AB Graphic seinen Kunden auch Optionen zur Inspektion von Etiketten an.

Spezialgebiet Bildverarbeitung

Diese Bildverarbeitungsmodule sind das Spezialgebiet der deutschen Niederlassung: Innerhalb der britischen Firmengruppe werden sie nur am Standort Baesweiler bei Aachen unter der Bezeichnung fleyeVision entwickelt und hergestellt. Schätzungsweise 80 % der gefertigten Etikettenanlagen werden auf Kundenwunsch mit einem oder sogar zwei Bildverarbeitungsmodulen ausgestattet.

Um die Qualität jedes Etiketts sicherzustellen, überprüfen die fleyeVision-Module während des Verarbeitungsprozesses diverse Merkmale der Etiketten. So erkennen sie unter anderem fehlende Etiketten, Spleißstellen, Matrixreste, Etikettenbeschädigungen, Farbreste und Verunreinigungen. Die Identifizierung solcher Fehler muss möglichst zu 100 % erfolgen. Andernfalls drohen dem Hersteller der Etiketten in manchen Fällen extrem hohe Schadensersatzforderungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...