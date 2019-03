++ Deutsche Wirtschaftslobby sagt, dass Brexit-Verzögerung nur zu mehr Unsicherheit führt ++ DE30 orientierungslos ++ Unternehmensanleihen von Volkswagen (Herausgabe 2010 bis 2015) im Visier der SEC ++ Nachdem an den großen asiatischen Börsen Gewinne erzielt wurden (außer in Australien), starteten die europäischen Aktien am Freitag auf einem höheren Kursniveau. In den ersten Handelsminuten konnten in ganz Europa leichte Kursgewinne verzeichnet werden, wobei britische und russische Aktien zu den Outperformern gehören. Chemie-Werte legten zu, während Reise- und Immobilienunternehmen am meisten zurückblieben. Der DE30 scheint immer noch zwischen dem Widerstand um die 11.680 Punkte-Marke und der aufwärts gerichteten Trendlinie gefangen zu sein. Eine verengte Handelsspanne deutet auf einen drohenden Ausbruch aus diesem Dreiecksmuster hin. Angesichts der gestrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...