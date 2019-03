Heute werden wieder tausende Schüler für den Umweltschutz auf die Straße gehen. Und die Bundesregierung? Gelobt per Klimakabinett baldige Besserung. Dabei ist mit solchen Pseudo-Offensiven noch nichts gewonnen.

Wenn Selbstverständliches zur großen Neuigkeit aufgepumpt wird, sollte man hellhörig werden. Besonders in der Politik. Donnerstagabend war so ein Fall: "Die Bundesregierung wird ein Klimakabinett bilden, um die rechtlich verbindliche Umsetzung der Klimaschutzziele für das Jahr 2030 vorzubereiten", ließ die Bundesregierung nach dem Koalitionsausschuss verbreiten. "Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, werden wir in diesem Jahr die gesetzlichen Regelungen verabschieden."

Hört, hört. Die große Koalition möchte also, wie bereits im Koalitionsvertrag beschlossen, ein Klimaschutzgesetz beschließen. Den dafür nötigen Konsens sollen die beteiligten Ministerinnen und Minister durch enge Zusammenarbeit und regen Austausch herbeiführen. Man ist sich einig, sich im Regierungsalltag einigen zu wollen. Eine Sensation.

Das schöne Wort vom "Klimakabinett", in dem alle relevanten ...

