Die jüngsten Übernahmen belasten die Rendite von Bechtle. Doch das IT-Systemhaus stellt trotzdem ein Wachstum von mehr als zehn Prozent in Aussicht.

Firmenübernahmen sollen das IT-Systemhaus Bechtle auch im laufenden Jahr voranbringen. Vorstandschef Thomas Olemotz stellte am Freitag in Stuttgart ein Wachstum von Umsatz und Gewinn um jeweils mehr als zehn Prozent in Aussicht.

Zwar habe die Unsicherheit über die Konjunktur zugenommen. "Der Verlauf der ersten Wochen des Jahres stimmt uns aber zuversichtlich, dass wir unsere ambitionierten Wachstumsziele für 2019 erreichen können", sagte er.

