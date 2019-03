Die Amazon-Aktie startete gut ins neue Jahr und konnte am 18. Januar bis auf 1.506 Euro ansteigen. Nach einer kurzen Korrekturphase kam es Ende Januar zu einem weiteren Anstieg - auch infolge der guten Zahlen zum vierten Quartal -, bei dem der Kurs aber nur bis 1.495 Euro vordrang. Im Anschluss an eine mehrwöchige Seitwärtsphase stieg die Aktie Ende Februar wieder an, doch auch diesmal gelang es nicht weiter als bis auf 1.506 Euro zu steigen. Seit dieser Woche läuft ein weiterer Ausbruchsversuch. ... (Alexander Hirschler)

