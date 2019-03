Hallo am dritten Freitag im März. In Zeiten der ÖTOB war das noch durchaus ein Aufreger, weil Hexensabbat. Mittlerweile werden die Austro-Optionen und -Futures seit Jahren an der Eurex gehandelt und da ist es vom Open Interest her weit beschaulicher. Anders natürlich Deutschland-bezogen selbst: Man hört, dass grosse Kaufoptionen bei DAX 11.500 bzw. 11.700 offen sind, in Kombi mit dem MA200 bei 11.657 Punkten kann das spannend werden. DAX ( Akt. Indikation: 11619,00 /11619,00, 0,27%) Hallo ATX-Umstellung. Verfall im März ist weiters Tag der regulären ATX-Umstellung. Am Montag im gabb werden wir die Chronologie der Vorgänge beleuchten, ich besuchte ja für das Magazine die Indexjungs. Und dazu passend wird in der nächsten Welle der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...