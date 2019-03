Zahlungsspezialist Fleetcor setzt alles auf eine Karte, Paragon trotzt der Autokrise und bei Boeing sollten Anleger die Reißleine ziehen. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Fleetcor - Alles auf eine Karte

Jeder kennt Tankkarten, aber nur wenige die Anbieter dahinter. Fleetcor Technologies aus Peachtree Corners im US-Bundesstaat Georgia ist der weltweit führende Anbieter von Tankkarten. Auf Tankkarten entfallen rund 50 Prozent des Geschäftsvolumens. Der Rest entfällt auf Maut-, Hotel-, Gutscheinkarten und auf Guthabenkarten für Mitarbeiter.

Die Zahlungslösungen von Fleetcor entlasten und vereinfachen Buchhaltung und Controlling in Unternehmen. Zudem lassen sich über die kritische Masse bei den teilnehmenden Tankstellen oder Hotels höhere Rabatte aushandeln. Das Angebot wird angenommen. Umsatz und Gewinn von Fleetcor legen seit 2010 um durchschnittlich 27 und 28 Prozent pro Jahr zu. Mit über 800.000 Geschäftskunden ist die Kundenbasis breit gestreut. Es gibt also kein Klumpenrisiko. Fleetcor wickelt jährlich mehr als drei Milliarden Transaktionen ab. Regional verteilt sich das Geschäft auf die USA (61 Prozent), Brasilien (18) und Großbritannien (10). Der Rest kommt aus 50 weiteren Ländern. In Deutschland etwa steht Fleetcor hinter der Tankkarte von Shell.

Hochprofitabel und wenig kapitalintensiv ist das Geschäft. Die Nettogewinnmarge erreichte 2018 gut 30 Prozent. Von 2,4 Milliarden Dollar Jahresumsatz stand jeder dritte Umsatz-Dollar zur freien Verwendung zur Verfügung. Dividenden gibt es zwar nicht. Dafür steckt das Management einen Teil der freien Mittelzuflüsse in den Rückkauf eigener Aktien. In den vergangenen drei Jahren wurden knapp 4,6 Millionen Aktien für insgesamt rund 680 Millionen Dollar vom Markt genommen.

Aktientipp 2: Aurubis - Hier stehen noch echte Werte in der Bilanz

Kupferverarbeiter Aurubis hat seine operativen Erträge im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 (30. September) halbiert. Das lag an niedrigen Metallpreisen, unerwarteten Produktionsausfälle und gedrückten Erlösen für die Raffinierung von Altmetallen. Netto schrieben die Hamburger gar 10,8 Millionen Euro Verlust. Denn Aurubis musste nach nach jüngsten Bilanzvorschriften Finanzinstrumente neu bewerten. Schlecht zudem, dass EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager den Verkauf von Randgeschäften untersagte. Der Aurubis-Kurs hat sich binnen eines Jahres fast halbiert und dürfte noch etwas unter Druck bleiben. Im Bereich um 40 Euro aber ist die Aktie reif für eine Wendespekulation.

Fast 2,6 Milliarden Euro stehen in der Aurubis-Bilanz als Eigenkapital, gebildet vor allem aus echten Werten wie Anlagen und Metallen. Nur gut zwei Milliarden Euro kostet Aurubis an der Börse. Zugleich wird damit das jährliche Geschäftsvolumen von zehn Milliarden Euro nur noch mit einem Fünftel bewertet. Dabei sind die operativen Aussichten von Aurubis nicht schlecht.

Die Nachfrage nach Kupferprodukten (Kathodenplatten, Drähte) aus den Branchen Bau, Elektro und Energie ist stabil. Der Kupferpreis zieht seit einigen Monaten wieder an, das führt zu höheren Umsätzen. Einmalbelastungen sollten in Zukunft so nicht mehr anfallen.

Die Kosten will Aurubis gezielt senken. Und Spekulationen, dass Stahlkonzern Salzgitter seinen 25-Prozent-Anteil weiter aufstocken könnte, rücken die Aktie ins Visier mutiger Käufer.

Aktientipp 3: Paragon - Reserven für die automobile Krise

Batteriespezialist Voltabox konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr auf 67 Millionen Euro mehr als verdoppeln. 2019 peilt das Unternehmen aus Ostwestfalen rund 110 Millionen Euro Geschäftsvolumen an. Wachstumstreiber sind die automatisierte Produktion von Lithium-Ionen-Batterien für Gabelstapler und selbstfahrende Transportsysteme. In den USA wird ein Vertriebsnetz aufgebaut, um mit Batteriegroßhändlern, Logistikern und Staplerherstellern ins Geschäft zu kommen. Dank des E-Bike-Booms dürften Batteriepacks für Elektrofahrräder in diesem Jahr ein Verkaufsschlager werden. Voltabox (ISIN DE000A2E4LE9) kommt an der Börse auf 213 Millionen Euro Marktkapitalisierung. Das ist doppelt so viel wie das jährliche Geschäftsvolumen, also nicht billig.

Viel günstiger als Voltabox sind die Aktien der Muttergesellschaft Paragon. Allein deren 60-Prozent-Anteil an Voltabox hat 128 Millionen Euro Marktwert; mehr als Paragon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...