Der Tüv Süd hat interne Untersuchungen eingeleitet, um die Damm-Katastrophe aufzuarbeiten. Bei acht weiteren Dämmen gibt es Zweifel an der Prüfmethodik.

Der Tüv Süd will nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien mit mindestens 200 Toten vorerst keine Dämme in Brasilien mehr prüfen. "Wir haben dem Vale-Konzern mitgeteilt, dass wir keine Dämme mehr in Brasilien prüfen werden", sagte der ...

