Für die seit längerem geplante Umrüstung der Kompostierungsanlage in Anröchte in eine Vergärungsanlage beginnt mit dem Spatenstich am 24. Mai die "heiße Phase". Das kündigte Jürgen Schrewe, Geschäftsführer der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG) im Umweltausschuss des Kreises Soest an. Für das Gesamtprojekt sollen rund 20 Mio € investiert werden, die Inbetriebnahme ist für Mitte 2020 geplant. Die ...

