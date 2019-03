Dow Jones - Bullischer Wochenausklang?

Thomas May,

Der Dow Jones Industrial Average hatte seine massive Rally Ende Februar für eine Korrekturphase unterbrochen und war vom Verlaufshoch bei 26.241 Punkten bis an den Bereich der runden 25.000er-Marke zurückgesetzt. In den letzten Tagen konnte der Index jedoch nach dem Bruch einer Abwärtstrendlinie wieder Boden gutmachen und steht jetzt möglicherweise schon wieder in den Startlöchern für einen Angriff an das Verlaufshoch.

Vorbörslich notiert der Index bereits deutlich über dem Zwischenhoch vom Mittwoch bei 25.776 Punkten. Sollte er sich über der Marke behaupten können, dürfte er die Widerstandsmarke bei 25.877 Punkten in Angriff nehmen. Dort könnten die Bären ein weiteres Mal zuschlagen und eine Korrektur bis 25.600 Punkte auslösen. Sollte die Barriere jedoch nach einer solchen Gegenbewegung oder auch direkt überschritten werden, käme es zu einem Aufwärtsimpuls bis 26.000 Punkte und darüber bereits an das Hoch bei 26.241 Punkten.

Für die Fortsetzung der Korrektur würde aktuell erst ein Bruch der Unterstützung bei 25.530 Punkten sprechen. Wird dieses Zwischentief unterschritten, wäre der Anstieg neutralisiert und damit für die kommenden Tage mit einem weiteren Rücksetzer bis 25.208 Punkte zu rechnen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im 1H-Chart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.01.2019- 14.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 14.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

