Bio-Dilemma (1). Schwere Kost war die vorwöchige Sendung "Am Schauplatz" im ORF für jemanden, der sich auch Gedanken über die Nahrung macht, die er zu sich nimmt. In der "guten alten Zeit" war alles noch recht einfach: Viele Menschen aus der Generation unserer Eltern litten in ihrer Jugend zumindest zeitweise Hunger, da war es nur wichtig, dass man etwas zu essen hatte. Auch brauchte sich niemand Gedanken zu machen, woher die Milch kam, die er täglich in der Kanne vom Bauern holte, er kannte den Bauern und vielleicht sogar die Kuh. Der Fleischhauer konnte den Bauern nennen, von dem er das Schwein hatte, und solange es nicht gerade das Nutschi war, mit dem man noch vor kurzem gespielt und geblödelt hatte (Schweine spielen ja gerne und sind meist lustig drauf), ...

