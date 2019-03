Die Katek SE - mehrheitlich in der Hand der familiengeführten Holding Primepulse SE - ist dabei, sich als neuer Spieler im deutschen und europäischen EMS-Markt (Electronic Manufacturing Services) aufzustellen. Zielsetzung ist, zügig unter die Top-Zehn in Europa zu gelangen. Die Akquisitionen der Steca GmbH (Memmingen), der Katek GmbH (Grassau) und der ETL GmbH (Mauerstetten) sind der erste Schritt und dürften die Katek SE bereits auf Rang 3 oder sogar 2 in Deutschland gebracht haben.

Heute ist der Markt grob dreigeteilt: Es gibt die großen, weltweit aktiven EMS-Anbieter (der Einfachheit wegen seien hier die Feinunterscheidungen EMS, E²MS und ODM unter EMS zusammengefasst) aus Asien und den USA, die sich 44 Prozent des europäischen Marktes teilen. Der einzige deutsche EMS-Anbieter von Weltrang, Zollner, mit knapp Prozent Marktanteil in Europa und Milliarden-Umsatz, ist heute in Europa einzigartig in Bezug auf Format, komplettes Angebot und Größe und somit der prädestinierte Partner für all jene deutschen und europäischen OEM, die aus diversen Gründen eine stabile Alternative zu den Großkonzernen aus Asien und den USA suchen.

Unterhalb von Zollner folgt - lange nichts. Europaweit mehr als 1500 weitere Unternehmen, die sich zusammen 52 Prozent Marktanteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...