Der Technologie-Branchenindex +2,28% hat am Freitag im ansonsten wenig veränderten Gesamtmarkt die Führungsrolle übernommen. Börsianer machten dafür den zuversichtlichen Ausblick des US-Halbleiter-Konzerns Broadcom verantwortlich. Wie andere Branchenkollegen zuvor rechnet nun auch Broadcom mit einer Verbesserung im zweiten Halbjahr. Techwerte wie Infineon +3,62% in Deutschland, AMS +6,24% in der Schweiz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...