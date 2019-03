Im Vorfeld der Hauptversammlung am 8. Mai 2019 hat sich der Nominierungsausschuss der börsennotierten Semperit AG Holding mit Fragen der Nachfolgeplanung für den Aufsichtsrat befasst. Christoph Kollatz (AR-Vorsitz) und Christoph Trentini legen mit der kommenden Hauptversammlung ihre Aufsichtsratsmandate zurück, um sich künftig anderen Aufgaben zu widmen. Felix Fremerey ist als Mitglied des Semperit-Vorstands auf den intensiven und umfassenden Prozess zur Restrukturierung des Sektors Medizin fokussiert. Sein derzeit interimistisches Vorstandsmandat soll daher in ein dauerhaftes umgewandelt werden. Dementsprechend endet das Aufsichtsratsmandat von Fremerey, das seit seiner Bestellung in den Semperit-Vorstand ruht. Als neue Mitglieder des Aufsichtsrates werden vom ...

