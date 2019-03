Die TUI Aktie befindet sich seit April letzten Jahres dauerhaft in einem Abwärtstrend. Es gilt nun hier einen Ausweg zu finden. Der Kurs liegt deutlich unter den SMAs, bei einem Wert von ungefähr 9 €. Jedoch stieg er heute um rund 2 % an und traktiert damit den Widerstand auf gleicher Höhe. Der RSI liegt bei 44 Punkten und der letzte Eintritt in den überverkauften Bereich liegt bereits ein paar Wochen zurück.

Wie läuft es im 4-Stundenchart!

Wie auch im Tageschart hat sich hier nicht großartig ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...