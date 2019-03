Das Chartbild der Wacker Neuson Aktie sieht sehr gut aus. Seit Beginn des Jahres läuft ein Aufwärtstrend im Chart. Gestern Abend wurde ein lokales Hoch bei 23,50 € errichtet. Dieses bildet mit dem wichtigeren Widerstand bei rund 27 € eine kleine Widerstandszone. Die SMAs zeigen derzeit ein Kaufsignal an, auf das ein weiteres in Kürze folgen könnte, da die 38-Tagelinie auf die 200-Tagelinie zugeht. Der RSI liegt bei 71 Punkten und somit in der überkauften Zone. Der MACD zeigt auch ein Kaufsignal ... (Maximilian Weber)

