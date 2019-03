Das vergangene Jahr kann man beim Biotech-Unternehmen Morphosys sicherlich als herausragend bezeichnen. So verbuchte das Unternehmen einen Umsatz von 76,4 Millionen Euro, ein Plus von 14 % zum Vorjahr und so viel wie seit 2015 nicht mehr. Hinzu kam, dass man den operativen Verlust von zuvor -68 Millionen Euro auf -59 Millionen Euro begrenzen konnte. Auch dies war das beste Ergebnis seit 2015, als man einen Gewinn von 17 Millionen Euro auf gleicher Basis auswies. Die Ergebnisse waren dabei auch ... (Carsten Müller)

