Neue Ermittlungen gegen Tochtergesellschaften in Indien und eine Verkaufsempfehlung lassen den Aktienkurs abstürzen: Beim Zahlungsabwickler Wirecard dürfte so schnell keine Ruhe einkehren.

Vor einigen Wochen noch hatte sich Wirecard-Chef Markus Braun in einer Telefonkonferenz mit Analysten, Investoren und Journalisten völlig entspannt gegeben: Die Financial Times hatte zuvor über mögliche Betrugsvorfälle bei Wirecard in Singapur berichtet, woraufhin der Aktienkurs von Wirecard abgestürzt war. Doch Braun erklärte die Sache zum "Non-Event", "auf das er nicht zu viel Energie verwenden wolle". Man könne schon bald zum Tagesgeschäft zurückkehren.

Nun wird langsam klar, dass Braun mit seiner Prognose ziemlich danebengelegen hat. Heute sackte der Kurs der Aktie abermals deutlich, nachdem die amerikanische Investmentbank Citigroup empfohlen hatte, die Aktie von Wirecard zu verkaufen. Es ist kaum zu erwarten, dass bald wieder Ruhe einkehrt.

Ein Blick zurück: Im Januar berichtete die "Financial Times" (FT), dass ein ranghoher Mitarbeiter von Wirecard, Bilanzen gefälscht haben soll. Konkret soll Geld verschoben worden sein, um Scheinumsätze für die Wirecard-Tochter in Singapur zu generieren. Wirecard hatte die Vorwürfe damals als "falsch, ungenau, irreführend und diffamierend" zurückgewiesen und auch umgehend Schützenhilfe von mehreren Analysten erhalten. So bezeichnete etwa Heike Pauls von der Commerzbank die Berichterstattung der FT als "weitere Fake News" eines Journalisten, obwohl auch sie - mangels Primärinformationen - wohl kaum in der Lage gewesen sein dürfte seriös zu beurteilen, ob die Vorwürfe stimmen.

Das Vertrauen in Wirecard, ganz besonders ...

