Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SBO: SBO am 15.3. -2,33%, Volumen 280% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 15.3. -2,06%, Volumen 420% normaler Tage , DOC: DO&CO am 15.3. -1,75%, Volumen 459% normaler Tage , ANDR: Andritz am 15.3. 0,83%, Volumen 394% normaler Tage , VIG: VIG am 15.3. 0,92%, Volumen 466% normaler Tage , VER: Verbund am 15.3. 1,68%, Volumen 356% normaler Tage , ATX: -0,01% Aktie Symbol SK Perf. Verbund VER 43.480 1.68% VIG VIG 22.020 0.92% Andritz ANDR 41.100 0.83% DO&CO DOC 72.800 ...

