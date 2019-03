Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.S300: startup300 am 15.3. -2,28%, Volumen 10% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 15.3. -1,93%, Volumen 141% normaler Tage , VLA: Valneva am 15.3. -0,99%, Volumen 50% normaler Tage , AMS: AMS am 15.3. 3,38%, Volumen 107% normaler Tage , POS: Porr am 15.3. 3,66%, Volumen 217% normaler Tage , WPB: Wiener Privatbank am 15.3. 6,25%, Volumen 465% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Wiener Privatbank WPB 8.500 6.25% Porr POS 20.400 3.66% AMS AMS 25.680 3.38% Valneva VLA ...

