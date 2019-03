Wochenausblick: DAX knackt die Hürde. ZEW, Fed-Sitzung und BMW im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte konnte sich in der abgelaufenen Woche mehrheitlich verbessern. Die Unsicherheiten rund um den Brexit und die USA/China-Verhandlungen bremsten stellenweise die Kauflust vieler Investoren. So verbesserte sich der DAX gegenüber über der Vorwoche um rund 1,9 Prozent auf 11.670 Punkte. Der EuroStoxx 50 Index und der amerikanische S&P500-Index legten jeweils rund 3 Prozent zu. Unter den Branchenindizes stachen der European Biotech Index mit einem Wochenplus von 3,6 Prozent und der Stoxx 600 Banks mit einem Zugewinn von 3,8 Prozent hervor.

Am Anleihemarkt und bei den Edelmetallen war es derweil ruhig. Die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen stagniert bei rund 0,06 Prozent und Gold pendelte im Wochenverlauf um die Marke von 1.300 US-Dollar pro Feinunze. Fester tendierte derweil der Ölpreis. Der Preis für ein Barrel WTI Öl stieg über 58 US-Dollar und Euro setzte sich zum Wochenschluss oberhalb von 1,13 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche standen im DAX die Aktien von Deutsche Lufthansa, Deutsche Post, Fresenius Medical Care und VW besonders im Fokus. Die Airline-Aktie verlor deutlich an Höhe nachdem hohe Kerosinpreise und Flugausfälle ein neues Rekordergebnis vereitelten. Die Aktie gab gegenüber der Vorwoche über vier Prozent nach. Die Post-Aktie profitierte von der geplanten Portoerhöhung. Fresenius Medical Care profitierte vom angekündigen Aktienrückkaufprogramm. VW legte nach schwachen Absatzzahlen im Februar den Rückwärtsgang ein. In der zweiten Reihe fielen vor allem Maschinen- und Anlagenbauer wie GEA Group und Wacker Neuson sowie K+S, Klöckner und Nordex. GEA Group, K+S und Klöckner zeigten sich optimistisch für das laufende Geschäftsjahr. Anleger ließen sich davon zum Einstieg animieren. Wacker Neuson verbesserte sich nach starken Zahlen für 2018 gegenüber der Vorwoche um knapp 20 Prozent.

Kommende Woche werden unter anderem BMW, Fraport, Fuchs Petrolub, Hapag Lloyd, HeidelbergCement, Jenoptik, Jungheinrich, Leoni, Koenig & Bauer, Norma Group, ProSiebenSat.1, Sixt, Wacker Chemie und Zooplus finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Carl Zeiss Meditec und Isra Vision laden zur Hauptversammlung und die Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen beginnt. Damit rücken Mobilfunkanbieter wie die Deutsche Telekom, Telefonica Deutschland, Vodafone und United Internet ins Blickfeld der Anleger.

Wichtige Termine

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland+

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone

Europa - Verbrauchervertrauen Euro-Zone, März

USA - Auftragseingang Industrie, Januar

USA - Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (19./20. März)

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 16. März

USA - Industrieindex Philly Fed, März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.800/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000 /11.100/11.240/11.370/11.640 Punkte

Der DAX knackte zum Wochenschluss die Widerstandsmarke von 11.640 Punkten. Signifikant ist der Ausbruch jedoch noch nicht. Bestätigt sich der Ausbruch Anfang nächster Woche besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 11.800/12.000 Punkte. Unterstützung findet der Index weiterhin bei 11.370 Punkten.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 14.03.2018 - 15.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.03.2014 - 15.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere inPunkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX2WLR 142,71 10.200 15.000 20.09.2019 DAX HX52DJ 507,94 10.000 58.000 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.03.2019; 17:31 Uhr

