Frank Thelen ist der Sonnenkönig der deutschen Start-up-Republik. Doch die Schlammschlacht mit einem Gründer zeigt nun seine Schwächen. Ein Blick hinter die Kulissen einer angekratzten Marke.

Berlin, am vergangenen Dienstag. Frank Thelen hetzt in die Lobby des Hotels, in dem er heute Nacht schlafen wird. Er kommt gerade aus München, nun ist er für einen Auftritt mit SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil und SAP-Vorstand Christian Klein in der Hauptstadt. Am Abend soll der 43-Jährige mit ihnen die Zukunft des Technologiestandortes Deutschland diskutieren. Thelens Lieblingsthema. Doch vorher muss er seine Vergangenheit aufarbeiten.

Deutschlands Promi-TV-Start-up-Investor Nummer eins lässt sich in einen braunen Ledersessel fallen und zückt sein Handy. Ein neuer Eintrag von David Schirrmacher bei Facebook, eine Fotomontage: Thelen sitzt im Rollstuhl, sein Widersacher Schirrmacher schiebt ihn, das Ganze sieht wie ein Filmplakat aus. Thelen schaut, schweigt einen Moment, dann liest er halblaut die Überschrift: "Ziemlich beste Freunde." - "Das ist einfach geschmacklos", knurrt er und will gleich seinen Anwalt anrufen.

Seit Wochen zelebriert der Bonner Modehändler David Schirrmacher seine Fehde mit Thelen. Einst wollte Schirrmacher mit seinem Herrenmodeunternehmen Von Floerke der "größte Hersteller von Herrenaccessoires in Deutschland" werden - stattdessen kämpft sein Unternehmen nun gegen den Niedergang. Mit seinem Investor Thelen ist er zerstritten. Weil Schirrmacher ihn getäuscht habe, sagt Thelen. Weil Thelen ihn diffamiert und in der Not habe fallen gelassen, sagt Schirrmacher.

Seit Thelen sich von ihm distanzierte und ihm "unfassbare Fehler" vorwarf, geht Schirrmacher via Facebook auf seinen einstigen Mentor los: Schirrmacher betrinkt sich vor laufender Kamera, er rülpst, er fuchtelt mit einem Gewehr herum. "Gentleman Club" nennt sich seine Firma, mittlerweile gleicht der Stil eher einem Fight Club. Schirrmacher verhöhnt "Franki-Boy", seinen Starinvestor. Bezweifelt dessen Liquidität: "Da ist kein Cash." Oder dessen Kompetenz: Thelen sei "wie ein Grundschullehrer, der eine Doktorarbeit in Physik betreuen soll". Er lockt sogar damit, Thelens Telefonnummer und Adresse zu verraten, wenn nur genügend Bestellungen bei seinem Shop eingingen. Und empfiehlt seinen Zuschauern: "Fahrt einfach mal bei Frank vorbei." Guerilla-Marketing nennt Schirrmacher die Attacken. "Das ist zu effektiv, um es bleiben zu lassen", sagt er.

Thelen schlägt zurück: Er hat nach eigenen Angaben nicht nur Schirrmacher angerufen, sondern auch dessen Vater und damit gedroht, seine Darlehen fällig zu stellen und Von Floerke beim Shopsystem Shopify vom Netz zu nehmen. Das würde wohl die Insolvenz bedeuten. Thelen lässt seine Mitarbeiter sogar die Namen derjenigen abspeichern, die, angestachelt von Schirrmacher, gegen ihn hetzten. Man habe bereits Mitarbeiter von VW, der Deutschen Bank und der Telekom identifiziert, sagt Thelen, er werde alle Namen an die Personalvorstände der Unternehmen weitergeben und rechtlich gegen sie vorgehen. "Der David hat vergessen, dass Frank Thelen mittlerweile eine Marke geworden ist", sagt er.

Es ist eine Schlammschlacht, wie sie die deutsche Start-up-Gemeinde noch nicht erlebt hat. Nicht nur, weil sie so bissig, dreckig und öffentlich geführt wird. Sondern auch, weil sie die Marke Thelen beschädigt und Zweifel weckt an der Glaubwürdigkeit des dauerpräsenten TV-Promis, Werbemanns, Buchautors, Retters des Digitalstandorts Deutschland, Lobbyisten, Politikers und der Rampensau. Und weil sie unbequeme Fragen aufwirft: Wie erfolgreich ist dieser Frank Thelen wirklich? Woher hat er sein Geld? Wer sind die Strippenzieher im Hintergrund? Und vor allem: Wie viel Blendwerk verbirgt sich hinter dem Strahlemann?

Die Partner

Bekannt ist Frank Thelen den Deutschen als Fernsehinvestor aus der "Höhle der Löwen". Seitdem er das erste Mal bei Vox auftrat, ist sein Name ein Magnet für junge Gründer, die ihm mit ihren Geschäftsideen hinterherlaufen. Für Investoren, die dabei sein wollen, wenn Thelen das vermeintlich nächste große Ding dreht. Für Politiker wie FDP-Chef Christian Lindner oder CSU-Digitalstaatsministerin Dorothee Bär, die sich oft mit Thelen umgeben und sich zu bemühen scheinen, so zu sprechen wie er. Für Unternehmen, die ihn für Auftritte buchen und dafür Stundensätze von 25.000 Euro zahlen. Und für viele Fernsehzuschauer, die über Crowdfunding-Plattformen privates Geld in Thelens Beteiligungen stecken.

Tatsächlich aber ist Frank Thelen nur der Außenminister eines Männernetzwerkes, das im schicken Bonner Stadtteil Oberkassel residiert. Dort, im vierten Stock eines Bürokomplexes, befindet sich der Nukleus ihres Universums: die Firma Freigeist. Von Thelens Büro aus hat man einen guten Blick auf den Rhein. An der Wand hängt ein Porträt von Steve Jobs, ein paar Skateboards liegen herum. Doch das Zimmer ist oft vakant, der Chef ist viel unterwegs. Das Tagesgeschäft führen seine vier Partner, die in den Glasbüros nebenan sitzen.

Dauerwerbesendung für die Marke Frank Thelen

Marc Sieberger ist einer von ihnen. Der 39-Jährige ist der Herr der Zahlen und Verträge im Freigeist-Reich. Thelen und Sieberger sind seit über 20 Jahren befreundet, sie lernten sich beim Skaten in Bonn kennen und zogen gemeinsam in eine WG. Der Kontakt hielt, als Sieberger zum BWL-Studium an die Managerschmiede WHU - Otto Beisheim School of Management ging. Nach seinem Abschluss rief Thelen an. Er brauchte dringend einen Betriebswirt für sein damaliges Projekt ip.labs, eine der ersten Fotosoftwares der Welt.

Die Codes dafür schrieb Alex Koch. Auch er sitzt in einem der gläsernen Zimmer hoch überm Rhein. Koch kennt sich aus mit Geologie, Physik, Materialwissenschaft, Mathematik, Energieversorgung und Informatik, hat die Disziplinen allesamt ...

