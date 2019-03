Die publity AG (ISIN: DE0006972508) beabsichtigt, wieder eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro auszuzahlen, nachdem im letzten Jahr keine Ausschüttung erfolgte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 20,35 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 7,37 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 16. Mai 2019 statt. Die Dividende kann wahlweise in publity-Aktien oder in bar an die Aktionäre ausgezahlt werden. Die geplante ...

