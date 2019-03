Nachdem die Nestlé-Aktie im Oktober kurzzeitig unter die Marke von 65,00 Euro zurückgefallen war, stieg sie bis zum 4. Dezember auf ein Hoch bei 76,24 Euro an. Weil das hohe Kursniveau anschließend nicht verteidigt werden konnte, fiel der Wert bis zum 27. Dezember noch einmal auf 68,88 Euro zurück.

Kurz vor dem Jahreswechsel startete eine beeindruckende Rallye. Sie hat den Kurs in einer dynamischen Bewegung bis zum 8. März auf 82,22 Euro ansteigen lassen. An den Tagen danach ging der Kurs in ... (Dr. Bernd Heim)

