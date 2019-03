Die SPD muss einen Sitz in einem Bundestagsausschuss abgeben. Der betroffene Abgeordnete erhebt schwere Vorwürfe gegen Parteichefin Andrea Nahles.

Der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post hat wegen seiner geplanten Abberufung aus dem Wirtschaftsausschuss im Bundestag Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles attackiert. Er finde es "kindisch", wenn eine klare und offene Haltung mit "Liebesentzug" bestraft werden solle, sagte Post am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Man kann mangelnden politischen Rückhalt in der SPD als Vorsitzende nicht durch Drohgebärden ersetzen." Nahles verlange bedingungslosen Gehorsam, sagte Post "Focus" Online.

Die SPD-Fraktion muss - zunächst unabhängig von Post - einen Sitz ...

