Der Fall der Adidas Aktie hatte zu Beginn des Jahres 2019 endlich ein Ende. Es ist sogar zu erkennen, dass sich eine Aufwärtsbewegung über den Chart ausdehnt. Ein Trendwechsel könnte eingetroffen sein. Die SMAs zeigen aktuell ein Kaufsignal an, welches durch die Schneidung der 38- mit der 100-Tagelinie zustande gekommen ist. Der MACD zeigte Anfang März ein Verkaufssignal an, welches eventuell Wirkung entfalten könnte. Der RSI ist nach dem Annähern der extremen Zone wieder in den neutralen Bereich ... (Maximilian Weber)

