Die Geely Automobile Aktie ist seit Beginn des Jahres gestiegen. Der aktuelle Kurswert liegt bei 1,55 € und ist etwas gestiegen. Wenn man das Chartbild betrachtet kann man mit Leichtigkeit erkennen, dass es einige Chartjumps gegeben hat. Der RSI liegt aktuell bei 44 Punkten und bewegt sich wieder nach oben. Der MACD zeigt ein Verkaufssignal an. Die SMAs hingegen zeigen ein Kaufsignal an. Eine Unterstützung findet sich bei 1,51 € und könnte in nächster Zeit untertroffen werden.

