Die Freenet Aktie konnte sich seit Anfang des Jahres 2019 erneut verbessern und scheint wieder etwas an Wert zu gewinnen. Der Fall der Aktie konnte durch eine leicht erkennbare Aufwärtsbewegung abgefedert werden. Der Kurs liegt über der 100- und der 38- Tagelinie aber unter der 200-Tagelinie. Die SMAs zeigen ein Kaufsignal an. Auch die MACD-Linien sehen vielversprechend aus. Der RSI liegt bei 62 Punkten und der letzte Eintritt in eine extreme Zone liegt bereits einige Monate zurück.

