Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TL0: Tesla am 15.3. -5,01%, Volumen 173% normaler Tage , FB2A: Facebook am 15.3. -2,46%, Volumen 181% normaler Tage , SBO: SBO am 15.3. -2,33%, Volumen 280% normaler Tage , 1VPA: Vipshop am 15.3. 2,36%, Volumen 61% normaler Tage , AMS: AMS am 15.3. 3,38%, Volumen 107% normaler Tage , 0YYA: YY Inc. am 15.3. 4,67%, Volumen 115% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. YY Inc. 0YYA 82.720 4.67% AMS AMS 25.680 3.38% Vipshop 1VPA 7.800 2.36% SBO SBO 71.300 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...