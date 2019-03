Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.F3A: First Solar am 15.3. -1,34%, Volumen 95% normaler Tage , VJET: voxeljet am 15.3. -1,33%, Volumen 125% normaler Tage , UPS: United Parcel Service am 15.3. -1,23%, Volumen 140% normaler Tage , BIIB: Biogen Idec am 15.3. 2,60%, Volumen 189% normaler Tage , SMTC: Semtech Corporation am 15.3. 5,56%, Volumen 293% normaler Tage , CREE: Cree am 15.3. 6,16%, Volumen 365% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Cree CREE 56.870 6.16% Semtech Corporation SMTC 54.870 5.56% Biogen Idec BIIB 329.870 2.60% ...

