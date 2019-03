Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WDI: Wirecard am 15.3. -8,77%, Volumen 137% normaler Tage , MRK: Merck KGaA am 15.3. -2,03%, Volumen 245% normaler Tage , LHA: Lufthansa am 15.3. -1,22%, Volumen 192% normaler Tage , MUV2: Münchener Rück am 15.3. 2,41%, Volumen 306% normaler Tage , SAP: SAP am 15.3. 2,42%, Volumen 327% normaler Tage , IFX: Infineon am 15.3. 3,97%, Volumen 185% normaler Tage , DAX: +0,85% Aktie Symbol SK Perf. Infineon IFX 19.795 3.97% SAP SAP 99.350 2.42% Münchener Rück MUV2 216.600 2.41% Lufthansa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...