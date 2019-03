16. März 2019 - 02:10 Uhr - Einige Coins können es doch noch. Nämlich eine gute Tagesperformance abliefern. Der Bitcoin tut sich schwer mit der Hürde von 3.900 USD. - Nach all den vorangegangenen Plus-Minus-Null-Tagen waren die Ergebnisse am Freitag im Coin Market durchweg positiv und bei einigen sogar sehr deutlich positiv. Das macht Mut für die weitere Entwicklung in den kommenden Tagen und damit für die leichte Aufwärtsbewegung, in der sich der Markt seit Mitte Dezember befindet. Zugegeben, ...

