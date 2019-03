Nach einer weiteren Brexit-Woche voller dramatischer Entscheidungen, dürfte auch die nächste nicht ruhiger werden. Ein Überblick im Brexit-Chaos.

Am Anfang eine überstürzte Rettungsmission in Straßburg, wo die britische Premierministerin Theresa May am Montag um allerletzte Zugeständnisse der Europäischen Union feilschte. Am Ende in London der Wunsch nach Verschiebung des Brexits. Was für eine Woche.

Wer auf der Achterbahn der Ansagen und Widerworte, der Voten und Volten aus der Kurve getragen wurde, ist sicher nicht allein. Zwei Wochen vor dem ursprünglich angekündigten EU-Austritt Großbritanniens versinkt das historische Projekt in einem beispiellosen Durcheinander. Fünf Lehren lassen sich dennoch ziehen nach diesen bemerkenswerten Tagen.

1. Wir wissen, was nicht kommt

Das britische Unterhaus hat drei wichtige Entscheidungen getroffen: Es stimmte gegen den von May mit viel Mühe und nächtlichem Einsatz nachgebesserten EU-Austrittsvertrag. Es stimmte aber auch gegen einen EU-Austritt ohne Vertrag. Und es beantragte folgerichtig zuletzt eine Verschiebung des vor zwei Jahren festgelegten Brexit-Termins 29. März.

Die Entscheidung über die Verlängerung soll beim EU-Gipfel am nächsten Donnerstag fallen. Diplomaten in Brüssel halten es für sehr wahrscheinlich, dass die übrigen 27 EU-Staaten den Aufschub billigen werden. Dann passiert am 29. März also: nichts. Wie lange Großbritannien noch Mitglied bliebe, ist offen. Das hängt auch davon ab, ob May vielleicht doch noch irgendwie eine Mehrheit für den bereits zweimal abgelehnten Brexit-Vertrag zusammenbekommt.

2. Eine Regierungschefin ohne Mehrheit

Die schier unverwüstliche Regierungschefin geht schwer angeschlagen aus ...

