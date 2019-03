Die Hauptausschüttungssaison steht bevor. Unsere dreiteilige Serie zeigt, welche verlässlichen Dividendenzahler auf dem deutschen Aktienmarkt langfristig chancenreich sind.

264 Aktien auf dem deutschen Kurszettel mit je mehr als 100 Millionen Euro Börsenwert hat die BörsenWoche-Redaktion für die Auswertung der Dividendenfavoriten analysiert. Um in die Rangliste zu kommen, müssen sie zehn Jahre lang immer eine Ausschüttung bezahlt und sie nie gesenkt haben. So wird sichergestellt, dass Anleger auch in wirtschaftlich schwächeren Jahren keine Einbußen hinnehmen müssen. 23 Werte erfüllen diese Kriterien. Sie wurden anschließend nach einem Punktesystem bewertet und dabei etwa belohnt, wenn das Unternehmen besonders stark wächst oder Anleger eine hohe Ausschüttungsrendite erwarten können. Bei Punktgleichheit bekam die Aktie mit der höheren Dividendenrendite den Vorzug. Zusätzlich zu diesen quantitativen Kriterien mussten die Werte der Rangliste durch einen individuellen Qualitätscheck. Hier lesen Sie, wie sich die fünf besten Dividendenaktien Deutschlands dabei geschlagen haben.

Platz 5: Isra Vision

"Keine Nachrichten sind gute Nachrichten." Mit diesem Satz schürte Isra-Chef Enis Ersü auf einer Kapitalmarktkonferenz im November 2018 die Hoffnung, sein Unternehmen könne die Prognose für das im September beschlossene Geschäftsjahr einhalten. Doch tatsächlich verfehlte der Anbieter von Kamerasystemen, mit denen sich etwa Teile in der Automobilproduktion inspizieren lassen, sein Wachstumsziel krachend.

Die Schwäche der Autoindustrie, Isras wichtigste Kundengruppe, setzte den Darmstädtern zu. Und auch die 15 Prozentpunkte zusätzliches Wachstum mittels Zukäufen, die Ersü in Aussicht gestellt hatte, blieben aus. Isra hat lediglich ein Akquisitiönchen zustande gebracht. Die Aktie stürzte in der Spitze um mehr als die Hälfte ab. Anleger haben dem TecDax-Wert die Fehltritte inzwischen aber verziehen. Der Kurs hat sich vom Tief im Dezember merklich erholt. Aktuell kommt Isra Vision wieder auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30. Das ist üppig und birgt Rückschlaggefahr, sollten die Erwartungen erneut enttäuscht werden. Auch die Dividendenrendite bleibt wegen des hohen Kurses mau. Günstige Kaufgelegenheiten bieten sich Neueinsteigern ...

