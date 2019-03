Berat Albayrak ist Finanzminister in der Türkei - und Schwiegersohn von Staatspräsident Erdogan. Er soll die kriselnde Wirtschaft stabilisieren. Doch seine Bilanz ist mau - und seine Vergangenheit dubios.

Was macht ein Kabinettsmitglied in Ankara, wenn binnen weniger Monate die Preise für Auberginen, Tomaten und Zwiebeln um bis zu 200 Prozent steigen? Wenn die Grundlebensmittel der türkischen Küche für viele Menschen fast unerschwinglich werden?

Nun, Berat Albayrak gibt den Robin Hood. Der türkische Finanzminister hat vor Kurzem den Kampf gegen die "Lebensmittel-Terroristen" ausgerufen. Und lässt seither Spezialeinheiten der Polizei auf der Suche nach überhöhten Preisen durch Supermärkte patrouillieren.

Der Gemüsepreis ist derzeit das beherrschende Thema in der Türkei, er wird viel diskutiert in den sozialen Medien und in Gesprächen auf der Straße. Die Inflation knackst am Mythos der regierenden AKP, dem Land und seinen Menschen wirtschaftlichen Erfolg, eine materiell sorgenfreie Zeit zu bescheren. Daher Albayraks Nervosität.

Das Ausmaß der Krise

Der 41-Jährige ist für Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, was Jared Kushner für US-Präsident Donald Trump ist: ein einflüsternd-einflussreicher Schwiegersohn. Mit dem Unterschied, das Albayrak nicht nur im Hintergrund agiert, sondern auch mächtiger Minister ist. Er muss die türkische Volkswirtschaft, weltweit vorgerückt auf Rang 17, durch eine tiefe Krise steuern. Die Lira ist abgestürzt, die Inflation liegt bei 20 Prozent, die Arbeitslosigkeit steigt - die Türkei steckt in der ersten Rezession seit 2009. Im letzten Quartal 2018 sank die Wirtschaftsleistung um drei Prozent gegenüber Vorjahr. Die Kommunalwahlen am 31. März sind nicht zuletzt auch eine Abstimmung über die Leistung Albayraks.

Trotz seines Antiterroreinsatzes auf Gemüsemärkten fällt es Albayrak schwer, für die Krise nicht mitverantwortlich gemacht zu werden. Die Lira fällt ziemlich exakt seit seinem Amtsantritt. Im Juli 2018 - Erdogan hatte die Präsidentschaftswahlen gerade gewonnen - erwarteten viele Beobachter die Wiederernennung Mehmet Simseks. Der umsichtige und mäßigende Fachmann, ehemals Banker bei Merrill Lynch, beherrschte die heikle Balance zwischen internationaler Investorenpflege und heimischer Wähleransprache. Als dann Albayraks Berufung öffentlich wurde, rutschte die türkische Währung prompt in den Keller. Die Finanzmärkte witterten offenbar Patronage und Begünstigung - und misstrauten wohl der fachlichen Expertise Albayraks.

Kurz darauf stritten sich Erdogan und Trump um einen wegen Terrorverdachts inhaftierten amerikanischen Pastor. ...

