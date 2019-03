Zum Wochenauftakt wird der "Tag der Aktie" gefeiert. Die politische Gemengelage rund um den Brexit sorgt weiter für Verunsicherung - ein Lichtblick kommt von den Notenbanken.

Wann, wie - oder vielleicht doch gar nicht? In der vergangenen Woche gab es in London einen regelrechten Abstimmungsmarathon, doch noch immer ist nicht klar, wie der Brexit ablaufen wird. Am Dienstag gibt es im britischen Parlament die nächste Abstimmung. Eines ist schon jetzt sicher: In den knapp drei Jahren seit dem Brexit-Votum, hat die Unsicherheit die Anleger viel Geduld und Nerven gekostet - und ein Ende ist nicht absehbar.

Immerhin, der deutsche Leitindex Dax hat es trotz der politischen Querelen auf Wochensicht auf ein Plus von knapp zwei Prozent geschafft. Am Freitag ging er bei 11.685 Punkten aus dem Handel. "Die Börse juckt das Theater auf der Insel wenig", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets.

Seit Jahresbeginn hat der Index sogar schon zehn Prozent zugelegt. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer warnt jedoch: "Lehnt das Parlament das Austrittsabkommen kommende Woche zum dritten Mal ab, ist eine lange Verschiebung des Brexit-Termins über die Jahresmitte alles andere als sicher." Das Risiko eines Brexits ohne Vertrag werde dadurch größer.

Positiv entwickelt hat sich trotz politischen Gegenwinds in der vergangenen Woche auch der EuroStoxx 50. Der Leitindex der Euro-Zone legte allein am Freitag 1,3 Prozent zu und schloss bei 3.368 Punkten. In den USA verteuerte sich der Dow Jones am Freitag rund 0,5 Prozent auf 25.848 Punkte.

Zu einem regelrechten "Evergreen" unter den Unsicherheitsfaktoren, hat sich längst auch der Handelsstreit zwischen den USA und China entwickelt. Jüngst wurde das für Ende März geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf frühestens April verschoben. Auch bei diesem Konflikt ist also kein kurzfristiges Ende zu erwarten.

Immerhin eine Sorge wurde den Anlegern mittlerweile aber weitgehend genommen: Die Notenbanken heben die Zinsen jetzt doch nicht so schnell an, wie viele Marktbeobachter noch Ende des vergangenen Jahres erwartet hatten. Die ...

