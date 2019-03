Tagesgewinner war am Freitag YY Inc. mit 4,67% auf 82,72 (131% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,93%) vor Infineon mit 3,97% auf 19,80 (194% Vol.; 1W 4,32%) und AMS mit 3,38% auf 25,68 (125% Vol.; 1W 4,05%). Die Tagesverlierer: Wirecard mit -8,77% auf 105,00 (119% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -15,22%), Tesla mit -5,01% auf 275,43 (158% Vol.; 1W -3,07%), Nordex mit -3,84% auf 12,26 (193% Vol.; 1W 4,92%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (90252,18 Mio.), Glencore (34765,51) und Amazon (25859,62). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Telekom Austria (706%), CA Immo (666%) und Österreichische Post (648%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist ADVA Optical ...

