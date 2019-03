Die Deutsche Bank und die Commerzbank wollen Medienberichten zufolge in Kürze Fusionsgespräche aufnehmen. Darüber war zuletzt heftig spekuliert worden.

Die Deutsche Bank wird nach Informationen aus Finanzkreisen in Kürze die Aufnahme von Fusionsgesprächen mit der Commerzbank ankündigen. Eine entsprechende Börsen-Pflichtmitteilung werde noch am Sonntag erwartet, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag in Frankfurt. Über die Aufnahme solcher Gespräche war in den vergangenen Monaten heftig spekuliert worden. Sprecher der beiden Institute wollten die Informationen zunächst nicht kommentieren.

Vergangenes Wochenende war durchgesickert, dass die beiden Bank-Chefs Christian Sewing und Martin Zielke im kleinen Kreis über ein Zusammengehen der beiden größten deutschen Privatbanken sprechen. Aus Finanzkreisen verlautete am Sonntag, die Gespräche seien in einem extrem frühen Stadium und es sei keineswegs ...

